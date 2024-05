Lyon : les 5 plus belles cascades à visiter

Partez à la découverte des plus belles cascades de Lyon et alentours. On vous promet des paysages à en couper le souffle !

La cascade verte

À moins de 2 heures de Lyon, la Cascade Verte à Sainte-Eulalie-en-Royans enchante avec son allure féérique et sa verdure luxuriante. Ce lieu magique, digne de vos films de science-fiction préférés, est une oasis de fraîcheur où la mousse et la végétation abondent. La cascade se jette dans une rivière idéale pour rafraîchir vos pieds, vos mains, voire plus si l'envie vous prend. En prime, ce site pittoresque a servi de lieu de tournage pour le film Blanche comme neige. Une visite s’impose pour une escapade nature inoubliable.

La cascade de Cerveyrieu

À environ 2 heures de Lyon, la Cascade de Cerveyrieu à Champagne-en-Valromey est un spectacle naturel époustouflant. La rivière a creusé son passage dans la roche avant de se jeter dans le vide face à une belle forêt. Faites attention aux trous dans la roche laissés par le passage de l'eau. Cette balade est idéale pour ceux qui veulent profiter de beaux paysages sans gros efforts physiques. Parfaite pour une escapade tranquille, cette cascade promet une expérience inoubliable au cœur de la nature.

La cascade de la Brive

À environ 1h15 de Lyon, la Cascade de la Brive dans le Bugey est une destination incontournable pour les amoureux de la nature. Pour y accéder, garez-vous au parking du cimetière de Marchamp et prenez le sentier de randonnée derrière l’église. Ce parcours traverse des sentiers forestiers, offrant une belle promenade en pleine nature. Munissez-vous de bonnes chaussures de marche, surtout par temps pluvieux, car le sol peut devenir glissant. Le sentier longe la rivière jusqu’à la cascade, qui se dévoile avec une eau magnifique et un cadre paisible. Cette cascade aux allures tropicales est l'une des plus belles de la région.

La cascade du Pain de Sucre

Située dans le Valromey, à cheval sur les communes de Champagne-en-Valromey et Arvière-en-Valromey, à 1h30 de Lyon, la cascade du Pain de Sucre est une pure merveille ! Facilement accessible depuis un parking en bord de route, cette cascade se distingue par sa stalagmite conique de 6 mètres et ses formations rocheuses uniques. Le site, labellisé « Espaces naturels sensibles », interdit les pique-niques et la baignade, mais accepte les animaux en laisse. Attention, le débit de la cascade varie fortement et elle peut être à sec en été. Il est donc conseillé de la visiter au printemps ou après de fortes pluies pour profiter pleinement de sa beauté.

La cascade du Cirque de Saint-Même

Enfin, la célèbre cascade du Cirque de Saint-Même, à environ 1h30 de Lyon, offre un spectacle impressionnant. Nichée au cœur d'un cirque naturel spectaculaire, entouré par les majestueuses falaises calcaires du massif de la Chartreuse, cette cascade est un véritable joyau de la nature. Sur place, ne manquez pas de visiter non seulement la cascade, mais aussi le cirque dans son ensemble, avec ses nombreux chemins de randonnée. Pour accéder à la Cascade du Cirque de Saint-Même, rendez-vous au village de Saint-Pierre-d'Entremont, d'où un sentier bien balisé vous guidera à travers une randonnée en forêt de la Grande Chartreuse. Bien que escarpé, le sentier offre une balade d'environ 1 heure aller-retour à travers un décor à couper le souffle.

Les cascades près de Lyon et alentours offrent des expériences uniques au cœur de la nature. De la Cascade Verte à la Cascade du Cirque de Saint-Même, ces merveilles naturelles enchantent les visiteurs par leur beauté et leur diversité. Que vous soyez à la recherche d'une escapade rafraîchissante, d'une balade tranquille ou d'une exploration plus sportive, ces cascades offrent des paysages à couper le souffle et des moments de détente inoubliables.

