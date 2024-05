Bons plans lyonnais du week-end ! (17 au 19 Mai)

Ce week-end, profitez des Bons Plans à Lyon avec Radio Espace !

Lyon s'anime ce week-end avec une programmation variée qui saura captiver les passionnés de culture. Il promet d'être riche en événements, offrant une variété d'activités culturelles, musicales et ludiques pour tous les goûts !

Les 10 Commandements - Halle Tony Garnier

La comédie musicale mythique débarque à Lyon ce Samedi 18 Mai pour deux représenations, une à 15h30 et l'autre à 20h30 . Toutes ses grandes chansons orginales, dont la mythique L’envie d’aimer, sont réarrangées par Pascal Obispo et Julien Schultheis, et mises en scène par Giuliano Peparini. Pour ceux qui ne le sauraient déjà pas, le spectacle évoque l’histoire de Moïse, à qui Dieu a transmis les tables de la loi durant l’Egypte ancienne. Ne manquez pas l'événement !

Nuit Européenne des Musées

De nombreux musées ouvrent leurs portes gratuitement en France la soirée du 18 Mai et Lyon ne fait pas exception ! Dès la tombée de la nuit et jusqu’à minuit, les musées lyonnais proposent une programmation spéciale pour faire découvrir ou redécouvrir leurs riches collections.

Murder Party Fourvière/Vieux Lyon

Amateurs d’escape game, d’enquête et de Cluedo ? Ce S amedi 18 Mai , de 14h à 16h , venez enquêter sur un assassinat commis aux alentours de Fourvière et du Vieux-Lyon ! Sœur Pothin a été tuée et l’histoire se déroule fin XVe - début XVIe s. Au programme : fouille à le recherche d’indice et résolution des énigmes du Game master. Attention, il faut réserver !

Samedi à Parilly #2

L’édition du mois de Mai va avoir lieu ce Samedi 18 à l'Hippodrome de Lyon-Parilly. Si vous cherchez une activité en plein air agréable avant d’aller arpenter les musées de la ville, rendez-vous à l’hippodrome de Lyon-Parilly.

Korea Days

Ce Samedi 18 & Dimanche 19 mai , de 10h à 19h , les Korea Days sont toujours de mises ce week-end à la Salle de la Ficelle. On rappelle le programme : goodies k-pop, CD, bijoux, spécialités coréennes, bubble tea, shows spectaculaires, Youtubeurs célèbres, et représentation de la diversité culturelle du pays par de nombreuses associations.

