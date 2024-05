Lyon : Apprendre les expressions locales partie 1

Voici une liste de 5 mots venus tout droit de Lyon ! Ne t’en fais pas s’il te manque quelques notions de lyonnais, on a ouvert notre dictionnaire direction la ville des Lumières et on a fait une petite sélection.

En plus d’être connue pour ses traboules, Notre-Dame de Fourvière, ses bouchons et le Parc de la Tête d’Or, Lyon rayonne culturellement également de part son patois local. Même s’il a été perdu, on en a tout de même gardé bons nombres de mots et expressions ! Voici une liste non exhaustive pour t’aider à devenir un véritable lyonnais.

Cher

Celui-là, on ne le présente même plus ! Il est toujours bien présent dans le vocabulaire des lyonnais et même de la région autour. Il sert à mettre en valeur un propos en appuyant son adjectif. Compris ?Petit entraînement. En sortant du cinéma, si tu as apprécié le film, tu vas dire qu’il est “très bien”. Imaginons que tu aies absolument adoré le film ! Dans ce cas-là, tu dois employer le “cher” lyonnais et dire “le film était cher bien”. Il est souvent remplacé par “grave” également.

Chourave

Eh non, on ne parle pas du professeur de botanique dans Harry Potter. Ce terme est employé plutôt régulièrement par les jeunes lyonnais et signifie “voler” ou encore “dérober”. Il tient son origine du romani, la langue des tsiganes et des roms, dans laquelle voler se dit tchorav. Exemple d’emploi du mot : “Je me promène normal place Bellecour et là t’as un pélo qui me chourave mon téléphone”.

Chaber

“Chaber” est un verbe qui signifie tout simplement regarder. Il se conjugue comme ceci : je chabe, tu chabes, il chab, nous chabons, bref, on s’est compris. Comme disait Rimbaud “Chabe, si tu veux, dans les plis de sa robe, Le dormeur du val, vers le ciel étoilé”.

Gone

Particulièrement caractéristique de Lyon, c’est sans doute le plus connu de la liste, peut-être parce qu’il désigne l’une des choses les plus importantes au monde: les enfants. Il tire ses racines du vieux provençal ainsi que du grec.

A la zeub

Celui peut être trompeur, il a deux sens différents. Le premier c’est de faire quelque chose vite fait mal fait sans prendre de temps ni d’attention. Le second c’est de la mettre à l'envers à quelqu'un, ou littéralement lui faire à la zeub. Exemple: “Il a fait sa valise à la zeub, du coup tous ses vêtements sont froissés”.

