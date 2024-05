Rhône : Balade autour de Lyon - Entre ville et nature

Vous aimez bien la nature et vous aimez bien la ville ? Ne cherchez plus, cette ballade entre ville et nature est faite pour vous ! Alors direction Décines-Charpieu pour en profiter !

Cette balade autour de Lyon, entre ville et nature. Cette escapade entre ses quartiers animés et les paysages naturels de Décines-Charpieu, offre une belle harmonie entre l'urbanité et la végétation. Durée : 2h40

Distance de Lyon : 15 km

Niveau : Facile Cette randonnée du côté de Décines-Charpieu allie parfaitement urbanisme et nature. Elle vous permettra d'explorer les berges du canal de Jonage ainsi que les principales infrastructures sportives et énergétiques de l'agglomération lyonnaise. Le départ se fait depuis le parking en face du restaurant La Passerelle Indienne, hautement recommandé par les internautes. Empruntez ensuite la berge gauche du canal de Jonage en traversant la rue de la Fraternité. Suivez le chemin en faisant attention aux cyclistes, avec en vue le Groupama Stadium de l’OL. Contournez-le par la gauche avant de passer sous le pont de la Sucrerie, menant du côté de Vaulx-en-Velin. Poursuivez en longeant l’hippodrome dans le quartier Carré de Soie, jusqu'à la centrale hydroélectrique de Cusset et l’Astroballe, foyer de l’ASVEL. Traversez sur la rive droite par le pont de Cusset, puis continuez jusqu’à la passerelle suspendue Nelson Mandela. Voir cette publication sur Instagram Une publication partagée par Ville de Décines Charpieu (@villededecinescharpieu)