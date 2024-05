Blocage de Sciences Po Lyon : les policiers ont évacué les étudiants

Le blocage avait débuté ce jeudi matin.

Ils étaient une centaine d'étudiants à bloquer Sciences Po Lyon. L'IEP lyonnais situé dans le 7e arrondissement a finalement été évacué ce vendredi matin par la police.

Un amphithéatre était notamment occupé par les bloqueurs mobilisés pour la cause palestinienne.

Le Comité Palestine Sciences Po s'est créé et a annoncé que six étudiants en France avaient commencé "une grève de la faim jusqu'à ce que Sciences Po s'engage à la création d'un groupe de travail et à la publication d'un rapport sur les partenariats universitaires et économiques vis-à-vis des violations du droit international et des droits de l'Homme en Palestine".

Outre Paris, Lille et Saint-Etienne ont également vu des étudiants bloquer les IEP pour réclamer un cessez-le-feu à Gaza, mais aussi pour soutenir la mobilisation similaire aux Etats-Unis.