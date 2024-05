Que faire à Lyon le week-end : du 3 au 5 mai

Le week-end arrive et vous n'avez aucun plan ? Pas de panique, on vous propose des activités à faire du vendredi 3 au dimanche 5 mai !

Entre festival, concert, catch et convention japonaise, on vous suggère un programme du week-end varié pour profiter à fond entre potes ou en famille.

Vendredi 3 mai

Festival des Glycines de Montchat

Quartier de Montchat, Lyon 3e

Gratuit

Ce vendredi sera le dernier jour pour profiter de cet événement printanier où 350 glycines fleurissent pendant 20 jours, transformant les rues du quartier en un jardin éblouissant. Les animations incluent visites guidées, concours photo, parcours thématiques, et des commerces décorés.

Star Academy

Halle Tony Garnier, Lyon 7e

46€ - 69 €

20h

La tournée "STAR ACADEMY TOUR 2024" emmènera une sélection d'élèves sur les routes et promet un grand show multi-artistes où les plus grands titres de la saison seront chantés, avec des rappels des meilleurs moments vécus au château.

cc Arachné concert

Samedi 4 mai

Smackdown et Backlash - Catch WWE

5 Avenue Simone Veil, Décines-Charpieu

18h30

La WWE organise en France un "PLE" (Premium Live Event), et un épisode spécial de Smackdown, accueillant des superstars comme Cody Rhodes, Randy Orton, et Rhea Ripley. Ces catcheurs défendront leurs titres mondiaux devant 16 000 spectateurs, promettant des combats spectaculaires.

cc LDLC Arena

The World of Hans Zimmer

20 place Docteurs Charles et Christophe Mérieux, Lyon 7e

57,50 - 250 €

20h

Le compositeur connu pour ses mélodies extraordinaires et ses compositions modernes qui fascinent des fans de toutes générations, propose un voyage musical intense. Il a contribué à la musique de nombreux blockbusters internationaux tels que "Dune", "James Bond “, "Le Roi Lion", "Gladiator", "Pirates des Caraïbes" et bien d’autres.

Du samedi 4 au dimanche 5 mai

Japan Touch Haru & Geek Touch

Eurexpo Lyon, Chassieu

11€ - 20€

de 10h à 19h

Le double événement Japan Touch Haru et Geek Touch revient pour sa 9e édition ! Le programme de 2024 promet d'être riche en surprises, combinant pop japonaise et culture geek. Cette édition mettra en avant plus de 100 animations, des invités exceptionnels, et 400 exposants pour une expérience immersive unique.

