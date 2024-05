Lyon : Les 5 bars les plus incontournables de la ville !

Lyon est une immense ville, ses restaurants et ses bars sont nombreux, mais est-ce que vous connaissez ses bars les plus incontournables ?

La capitale mondiale de la gastoromie regorge de restaurants des cuisines du monde entier, allant des établissements étoilés aux petits bouchons typiques de la ville. Quant aux bars, ils offrent des ambiances variées, allant jusqu'aux plus insolites, des élégants speakeasies, aux cafés animés des quartiers historiques. Il y en a pour tous les goûts et toutes les envies. Voici quelques uns des bars les plus incontournables de la ville Lumière.

Les Arpenteurs

Situé Rue Lanterne dans le 1er arrondisssement de Lyon, Les Arpenteurs imagine un endroit où boire un verre rime avec résolution d'énigmes et de mystères. Ils sont dissimulés dans tout le bar, sur le site internet (et même ailleurs 👀). Des récompenses sont à gaganer. Bières artisanales, vins bio, planches locales et des pâtisseries sont propices à la degustation. En plus de ça, une centaine de jeux de société super cools sont à disposition.

© Les Arpenteurs

L’Adresse

Véritable tradeur dans l'âme, avec l'Adresse, le monde du trading n'aura plus aucun secret pour vous. Le bar en propose une version chill et détente, avec des coktails divers et variés. Tout comme dans le monde impitoyable de la finance, les prix subissent des krachs boursiers, montant en flèche ou chutant brutalement. Un grand écran annonce le prochain krach, vous incitant ainsi à consommer à bon marché. Saurez-vous saisir les offres ?

© L'Adresse

Le Passage

Ce bar, à l'ambiance d'un speakeasy, offre un cadre intime et charmant. Situé Rue du Plâtre, le Passage propose une atmosphère feutrée et hors du temps avec ses fauteuils en cuir, ses miroirs anciens et ses moulures rétro. Parfait pour boire un verre en petit comité ou pour un rendez-vous discret. Découvrez une sélection raffinée de vins, champagnes et cocktails originaux. Ne ratez pas l'occasion !

© Le Passage

Le Milord Circus

Inspiré de l’univers du cirque, Milord Circus promet une ambiance des plus insolites, entre cuisine raffinée et déco pittoresque. Le bar propose des cocktails, des bières artisanales, ou encore des planches à partager, ce bar insolite lyonnais en vaut le détour ! Le Milord Circus est une véritable expérience à lui seul, il propose même des shows de cirque. Vous ne serez pas déçus du voyage !

© Le Milord Circus

Le Docks 40

Niché au cœur de Confluence, le Docks 40 bénéficie d'un emplacement privilégié, offrant une vue imprenable sur la Saône. Que vous soyez un habitué du quartier ou que vous le découvriez pour la première fois, le bar est un endroit idéal et offre une expérience unique avec des DJ invités renommés, des performances époustouflantes et une atmosphère électrisante.

© Docks 40

Une chose est sûre, ces bars ne manquent pas d'originalité !