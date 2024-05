Lyon: 7 faits sur La Tour Eiffel lyonnaise

Notre Dame de Fourvière et la Tour de Fourvière © Marvellous World 2017

Si vous êtes lyonnais, vous vous êtes tous demandés au moins une fois d’où venait la Tour Eiffel lyonnaise. Est-elle réellement inspirée de la célèbre tour métallique de la capitale ? Nous allons vous raconter en 7 faits les origines et l'histoire de cette installation hors du commun qui détonne sur le paysage de la colline de Fourvière.

OUI, elle est inspirée de la vraie Tour Eiffel !

C’est d’ailleurs peu de temps après l’exposition universelle de 1889 lors de laquelle Gustave Eiffel a présenté sa Dame de Fer au monde entier, que l’initiative d’une tour similaire à Lyon est proposée. L’inspiration vient directement du troisième étage de la Tour Eiffel et il était à l’époque possible d’aller manger au restaurant du 1er étage et d’aller admirer la vue tout en haut. La Société Anonyme de la Tour de Fourvière (oui oui) lance la construction en 1893 afin qu'elle soit prête pile à temps pour l’exposition de Lyon ! Cela nous mène à l’anecdote suivante…





Elle a été construite pour l’exposition universelle de Lyon !

En effet, il est alors prévu qu’en 1894 l’exposition universelle et coloniale ait lieu au Parc de la Tête d’Or et la ville souhaite proposer aux visiteurs un point de vue panoramique sur toute la ville et même sur le Mont Blanc quand le temps le permettait. L’occasion idéale de montrer au monde entier le savoir-faire lyonnais.



© Patrimoine Lyon

Elle culmine plus haut que la Tour Eiffel !

Avec ses 2100 tonnes de métal, ses 7200 tonnes de béton et sa structure de 89 mètres, la Tour de Fourvière culmine à 372 mètres, c’est-à-dire plus que sa grande sœur qui ne fait que 324 mètres. C’est aussi le point le plus haut de la ville de Lyon !





Mais un imprévu met à mal le succès de la Tour…

Sacré imprévu en perspective puisque le Président de la République Sadi Carnot se fait assassiner au couteau Rue de la République à Lyon, au sortir de l’exposition universelle, par un anarchiste italien ! De quoi ternir l’événement et aussi de quoi faire rentrer Sadi Carnot dans la triste liste des présidents assassinés.



© DR

Le public a apprécié le projet !

Contrairement à la Tour Eiffel qui a été qualifiée maintes et maintes fois d’abomination, la Tour de Fourvière a plutôt bien fonctionné auprès du public qui a visiblement apprécié l’idée. Sans doute le privilège de venir second après le succès de la Dame de Fer auprès du public international ! Elle n’a tout de même pas eu le succès attendu à cause des circonstances tragiques de son ouverture.



Elle a failli être détruite

Elle a été prise par les nazis en 1943 qui voulaient subtiliser les 2000 tonnes de métal qui la compose. Fort heureusement, ils ont été chassés de la ville le 2 septembre 1944 avant que le projet n’aboutisse et le drapeau à croix de Lorraine, emblème de la lutte contre l’occupation allemande, a été dressé sur la Tour en symbole de victoire. Quelques années plus tard, alors que l’apparence du Picon était encore sujet de discorde puisqu’il est proche d’autres monuments historiques symboliques de Lyon, l’héritière Gay avait entre ses mains le destin de la Tour.





Grâce à elle, les lyonnais ont obtenu la télévision !

Madame Gay, la propriétaire de la Tour, a choisi de la céder à la RTF pour 15 millions de franc, qui en a donc fait un relais radio et la première antenne télévision de Lyon. Une immense avancée pour la population locale qui a suffit à clore le débat, cette Tour on la garde !



