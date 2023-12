A Monaco, l'OL réalise le braquage parfait

Et c'était assez inespéré car l'équipe de Pierre Sage, toujours en place sur le banc de l'OL, se déplaçait à Monaco, formation en forme cette saison.

Mais à Louis-II, la première période était clairement lyonnaise. Avec un Corentin Tolisso de retour à un niveau très intéressant, une défense très solide et un Alexandre Lacazette enfin sorti de sa dépression, l'équipe rhodanienne proposait un jeu construit.

Mais les imprécisions d'Ernest Nuamah et le manque d'implication de Rayan Cherki ne permettaient pas à l'OL de se procurer des occasions franches avant la mi-temps.

Au retour des vestiaires, les deux équipes changeaient de visage. Monaco étouffait Lyon avec son pressing et le physique plus imposant de ses joueurs. Impérial, Anthony Lopes veillait au grain et sortait de belles parades.

C'est finalement grâce à l'entrée en jeu de Jeffinho que l'OL réussissait son braquage à la 85e minute. L'ailier brésilien, dont on disait qu'il réclamait un retour à Botafogo cet hiver, était à la réception d'un centre d'Ainsley Maitland-Niles et marquait sans trembler (0-1).

Une victoire bienvenue qui offre la 16e place temporaire de Ligue 1 aux Gones.

Mercredi prochain, au Groupama Stadium, ce sera le dernier match de cette terrible année 2023. Il faudra accueillir Nantes et gagner des points. Trois de préférence.