Les Saveurs du Grand Parc : un voyage gourmand au Grand Parc Miribel Jonage !

Venez profiter d’une cuisine traditionnelle dans un cadre reposant.

Prendre votre déjeuner élaboré à partir d’une cuisine authentique, de produits locaux soigneusement sélectionnés avec une vue imprenable sur le parc aux tons orangé, est-ce que c’est quelque chose qui vous ferez envie ? Évidemment, difficile de dire non à une telle proposition… Pour profiter de ce moment de détente et de gastronomie, rendez-vous dans votre restaurant Les Saveurs du parc au cœur du Grand Parc Mirbel Jonage ! Il est ouvert tous les jours du lundi au vendredi à partir de 10h !

Qui dit automne dit saison de l'abondance, saison des feuilles qui tombent maissurtout menu de saisons qui reflète la richesse des saveurs du moment avec ses plats réconfortants aux accents régionaux, au travers de recettes créatives réalisées par une équipe de cuisiniers passionnés qui mettent en valeur ses produits… C’est certainement la meilleure définition de ce que vous propose Les Saveurs du grand parc : un déjeuner de saison oui, mais totalement gourmand !

Les Saveurs du Grand Parc - Grand Parc Miribel Jonage

Mais si on y vient pour la cuisine locale et traditionnelle, le restaurant Les Saveurs du Grand Parc invite plutôt à vivre une véritable expérience d’évasion et de convivialité au sein du magnifique cadre naturel du Grand Parc Miribel Jonage paré de couleurs chatoyantes dont l’atmosphère vous enveloppe d’une douce quiétude… Vous dégusterez donc des plats exquis en totale harmonie avec la nature. Allez, avouez-le, vous avez déjà l’eau à la bouche…

Réservez sans plus attendre votre déjeuner en téléphonant au 04 72 97 08 25 ou par e-mail à l’adresse [email protected].

Vous le ne regretterez pas !