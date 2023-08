Strasbourg-OL : Lyon perd ses moyens en Alsace (2-1)

Les joueurs de Laurent Blanc lançaient enfin leur nouvelle saison de Ligue 1 avec un déplacement en Alsace ce dimanche soir.

Entre les blessures et les départs non compensés à cause du mercato chaotique, les fans sont évidemment inquiets.

L'entraîneur de l'OL est ainsi privé d'Anthony Lopes et Dejan Lovren blessés, ainsi que de la recrue Skelly Alvero suspendue. Sans oublier l'absence de Castello Lukeba, parti précipitamment à Leipzig vendredi, à sa demande. Duje Caleta-Car et Ainsley Maitland-Niles sont en revanche bien présents, le Croate étant même titulaire.

Après une bonne première mi-temps, l'OL a explosé en vol. Et sur ses deux seules frappes cadrées, Strasbourg a pris l'avantage (2-0).

La révolte lyonnaise n'a pas pesé lourd. Nicolas Tagliafico a toutefois réduit l'écart à la 88e minute.

Score final (2-1).

Quel visage aura l'OL ce samedi contre Montpellier à domicile ?