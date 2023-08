Près de Lyon : les forces de l'ordre se déplacent près de 30 fois pour des tapages nocturnes

Deux hommes de 20 et 23 ans ont été condamnés ce vendredi par le tribunal de Villefranche-sur-Saône à des jours-amendes de 10 euros.

Les faits remontent entre décembre 2022 et février 2023 où deux habitants de Châtillon dans le Rhône ont effectué du tapage nocturne à de multiples reprises et ont utilisé des mortiers d’artifice. Selon le Progrès, des plaintes ont été déposées tout le long de cette période par des riverains de la place de la Libération où se réunissaient régulièrement une bande de jeunes. Pendant ces trois mois, les forces de l’ordre sont intervenues sur place 28 fois pour écarter les récalcitrants. Ainsi, ces derniers ont été accusés de tapage nocturne, d’incivilité, de menaces et intimidations et de prendre place dans des escaliers qui mènent à des habitations.