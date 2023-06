Le personnel médical de l'hôpital de la Croix-Rousse est en colère.

Dans l’établissement du 4e arrondissement de Lyon, un mouvement social est lancé ce mercredi, notamment pour demander des moyens supplémentaires face à des conditions de travail dégradées.

En cause des heures supplémentaires non payées ou des postes non remplacés après des départs. Les soignants des services de chirurgie digestive, hépato-gastro et transplantation hépatique seront notamment mobilisés, explique le Progrès.