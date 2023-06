Lyon : Wim Wenders sera le prix Lumière 2023

Le nom est désormais connu.

Après Tim Burton, Jane Campion et les frères Dardenne, au tour de Wim Wenders d'être prix Lumière.

L'édition 2023 du Festival Lumière aura lieu du 14 au 22 octobre. Le programme n’est pas encore dévoilé pour l’instant mais une rétrospective de Wim Wenders aura lieu comme chaque année ainsi de nombreuses projections de films dans les différents cinémas de la capitale des Gaules.

Le réalisateur allemand a notamment été présenté ce printemps au festival de Cannes avec le film "Perfect Days" qui a reçu le prix d’interprétation masculine pour le japonais Kôji Yakusho. Multiplement décoré pour sa filmographie, Wim Wenders a pu recevoir au cours de sa carrière une Palme d’or pour son film le plus connu "Paris, Texas", un Lion d’or pour "L’Etat des choses" ou un Ours d’argent pour "The Million Dollar Hotel".