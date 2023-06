Victoire impérative pour l'ASVEL en demi-finale des play-offs

Ça passe ou ça casse ce vendredi soir.

Après deux défaites à l'extérieur, les triples tenants du titre n'ont pas d'autre choix que de s'imposer à l'Astroballe ce vendredi soir pour s'offrir un sursis.

Les basketteurs villeurbannais reçoivent Boulogne-Levallois pour le match 3 des demi-finales des play-offs de Betclic Elite.

"On a perdu les deux premiers matchs sur des détails qu'on doit régler. Maintenant, on revient à domicile, on sait comment on peut jouer ici, devant notre public, donc maintenant, il faut retourner la situation", reconnait TJ Parker.

Coup d'envoi à 20h30

Le coach de l'ASVEL n'avait qu'une phrase en tête à l'entrainement : "Win ou go Home. Une victoire, ou tout s'arrête. Les joueurs en ont conscience et ne veulent pas s'arrêter là, donc il va falloir être prêt".

Le coup d'envoi de la rencontre est donné à 20h30.