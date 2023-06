Réforme des retraites : 20% des vols annulés ce mardi à l'aéroport de Lyon Saint-Exupéry

La réforme des retraites fera l’objet d’une nouvelle journée de mobilisation interprofessionnelle la semaine prochaine.

Les syndicats appellent à la grève ce mardi afin de protester contre la réforme des retraites avec au bout des manifestations et des perturbations.

Afin de limiter les difficultés, la direction générale de l’Aviation civile (DGAC) a demandé aux compagnies aériennes de réduire leur programme de vols.

L’aéroport de Lyon Saint-Exupéry est concerné où une réduction de 20% des vols est demandée tout comme au sein des aéroports de Marseille, Nice, Toulouse, Bordeaux et Nantes. Du côté de l’aéroport de Paris-Orly, la DGAC souhaite réduire le programme de vols de 33%. Elle recommande également aux voyageurs de reporter leur voyage si possible en raison des perturbations et des retards attendues.