Une manifestation pour défendre les libertés syndicales à Lyon

Les manifestants sont appelés à se rassembler ce jeudi midi à Lyon, aux abords de la Préfecture sur le quai Augagneur, à l’appel de la CGT. Le syndicat pointe notamment du doigt les récentes interdictions de manifester, en marge de la lutte contre la réforme des retraites.

Défendre le droit de manifester

La CGT déplore une hausse de la répression syndicale.

"Alors que 4 mois de lutte viennent de s’écouler contre la réforme injuste de la retraite, nous ne comptons plus les entraves à l’expression de la colère collective. Les violences policières et toutes les formes de répressions et d’entraves mises sur les travailleuses et les travailleurs qui s’expriment par la grève et la manifestation sont inacceptables. Nous exigeons l’arrêt de toutes les discriminations et sanctions pour faits de grève ou activités syndicales".