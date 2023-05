Coup d'envoi de Nuits de Fourvière 2023 !

Le festival lyonnais commence ce mercredi soir.

Philippe Decouflé ouvrira le bal au Grand Théâtre avec Stéréo Deluxe, une version revue, corrigée et enrichie du spectacle Stéréo dont la création remonte à 2022.

On attend également pour ces Nuits de Fourvière 2023 : Christine and The Queens le 6 juin, Catherine Ringer le 7 juin, Michel Polnareff le 16 juin, Bernard Lavilliers le 22 juin, Florence Foresti du 25 au 30 juin, Benjamin Biolau les 5 et 6 juillet, Zazie le 12 juillet, Deluxe le 18 juillet, Ben Harper le 19 juillet, Imany le 20 juillet, Pomme le 26 juillet, Jeanne Added le 27 juillet…

Ce sont en tout 131 représentations qui sont prévues durant deux mois. A noter qu’il s’agira de la dernière édition des Nuits de Fourvière avec Dominique Delorme aux manettes avant l’arrivée du duo Emmanuelle Durand et Vincent Anglade.

Du côté des transports en commun, le funiculaire Saint Just est gratuit à l’aller et au retour pour toutes les personnes munies d’un billet d’entrée au spectacle. Il est également renforcé durant toute la durée du festival. Des navettes retour seront également mises en place. Plus d’informations ici