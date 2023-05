Mobilisation dans l'éducation pour le retrait du pacte enseignant

Un rassemblement est prévu à Lyon ce mercredi après-midi.

Le rendez-vous est donné à 15h30 dans le 7ème arrondissement devant le rectorat de Lyon à l’appel de six organisations syndicales de l'Education nationale du département du Rhône (FO, SNES, SNUEP, SUD, CNT, SNALC).

Cette mobilisation vise à s'élever contre la réforme des retraites mais aussi pour demander le retrait du pacte enseignant, présentée par le gouvernement comme une revalorisation liée à l’exercice de nouvelles missions. Les enseignants qui le souhaitent pourront ajouter une corde à leur arc "pour contribuer à l’amélioration du service rendu aux élèves et à leurs familles". Le ministère de l’Education Nationale donne l’exemple d’un remplacement de courte durée pour réduire le nombre d’heures perdues.

Pour le syndicat FO SNUDI, ce pacte est avant tout la conséquence d’un cruel manque d’effectif dans les établissements scolaires. "Il faudrait accepter de travailler plus pour perdre un peu moins et se retrouver en concurrence les uns avec les autres ! C’est une attaque sans précédent contre nos statuts et contre l’école publique qui va considérablement dégrader le fonctionnement des établissements."

Un appel à la grève a aussi été lancée par les organisations syndicales pour la journée du mardi 6 juin, pour le retrait de la réforme des retraites.