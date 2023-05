Une manifestation contre la venue de Gérard Depardieu à Lyon

L’acteur est attendu ce samedi à la Bourse du Travail.

La venue de Gérard Depardieu à Lyon va faire l’objet d’un comité d’accueil. Alors que l’acteur de 74 ans est attendu sur la scène de la Bourse du Travail dans le 3e arrondissement pour son spectacle Depardieu chante Barbara, le collectif Nous Toutes Rhône a prévu de se rassembler le jour de la représentation.

Le rendez-vous est donné de 18h30 à 20h devant la salle de spectacle. "Barbara a été victime d’inceste et Gérard est accusé d’agression sexuelle, viols et harcèlement", peut-on lire sur l’appel à manifester. Mediapart avait en effet dévoilé il y a quelques semaines une enquête dans laquelle de nombreux témoignages accusent Gérard Depardieu de violences sexuelles, notamment sur des tournages entre 2004 et 2022.

Le comédien avait démenti ces informations.