Près de Lyon : un éleveur condamné pour avoir laissé ses moutons sans eau ni nourriture

Un éleveur de la petite commune de Ternand a été condamné par le tribunal de Villefranche-sur-Saône à près de 3000 euros d’amende.

Sa faute ? Être parti en vacances et avoir laissé son troupeau sans eau ni nourriture, le tout en pleine canicule l'été dernier.

Résultat : une trentaine de bêtes ont souffert de déshydratation et de sous-alimentation et cinq animaux sont même décédés, rapporte Le Progrès. Après avoir remarqué l’absence de l’éleveur, les bêtes avaient été confiées à la SPA, et c’est l’association qui a porté plainte pour mauvais traitement animal.

Pour sa défense, l’avocat de l’éleveur avance que son client possède des dettes importantes et est victime d’une dépression. Il affirme aussi qu’il avait fait le nécessaire pour que ses bêtes soient alimentées durant son absence par une connaissance.

Mais cela n’a pas convaincu le tribunal qui l’a condamné à plusieurs amendes pour un total de 1450€. Il devra également couvrir les frais kilométriques de la SPA de l’ordre de 119,45 €, les frais d’avocats à hauteur de 1000 € et devra payer 500 € de préjudice moral.