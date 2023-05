Prostitution à Gerland : un arrêté pris pour interdire le stationnement des camionnettes

Les plaintes des riverains étaient de plus en plus nombreuses.

La préfecture du Rhône a pris ce mercredi un arrêté d'interdiction de stationnement des véhicules sur la voie publique dans le quartier de Gerland afin de lutter contre la prostitution.

"Installées à Lyon dans le quartier de Gerland, les activités de prostitution génèrent depuis plusieurs mois des troubles à la tranquillité publique liés à la multiplication des faits de violences (vols, extorsions, menaces…) et à la dégradation des conditions sanitaires par la multiplication des déchets abandonnés (seringues et préservatifs usagés) à proximité immédiate des équipements sportifs fréquentés notamment par de jeunes enfants", expliquent les services de l'Etat, qui assurent avoir dressé plusieurs dizaines de PV à l'encontre de clients au premier trimestre 2023.

Depuis plusieurs mois, le nombre de camionnettes était en constante augmentation, pour atteindre une centaine de véhicules en stationnement ces derniers jours aux abords du Matmut Stadium. Stationnement qui va donc devenir interdit dans une vingtaine de rues situées dans le quartier de Gerland. Sera concerné par cet arrêté "tout véhicule dans lequel s’exerce une activité de prostitution".

Dans le même temps, le travail de prévention et d'accompagnement social, sanitaire, juridique et d'insertion professionnelle se poursuit avec l'appui de l'Amicale du Nid 69 et du Mouvement du Nid 69.

"Depuis la mise en oeuvre fin 2018 de la commission départementale de lutte contre la prostitution, le proxénétisme et la traite d’êtres humains, 70 personnes ont pu bénéficier d'un parcours de sortie de la prostitution. 82% des personnes sorties sont en emploi, dont 41% en logement et 59% en logement accompagné. Ce sont autant de personnes soustraites à l'emprise des réseaux qui les exploitent", assure la Préfecture.