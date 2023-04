Trois blessés dans un accident à Vénissieux

La collision s'est produite en marge d'une course poursuite.

Les policiers ont engagé une course-poursuite avec une voiture qui roulait à vive allure à Vénissieux ce dimanche en début d'après-midi.

Deux enfants blessés

En tentant de la rattraper, les fonctionnaires ont percuté un véhicule à l’arrêt à un feu rouge route de Vienne sous l’autopont du périphérique Laurent-Bonnevay. À l’intérieur se trouvaient une femme et ses deux enfants âgés de 7 et 9 ans. Le trio a été légèrement blessé et pris en charge par les secours.

Les trois policiers ont eux aussi été très légèrement blessés dans l’accident.