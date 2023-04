Les Canuts de Lyon : l'histoire d'une communauté ouvrière emblématique

Les Canuts de Lyon sont une communauté ouvrière emblématique de l'histoire de la ville de Lyon.

Au XIXe siècle, les Canuts étaient les ouvriers qui travaillaient dans l'industrie de la soie, une activité économique majeure de la ville à l'époque. Leur nom vient du mot "canette", qui désignait la bobine sur laquelle était enroulé le fil de soie.

Les Canuts étaient pour la plupart des ouvriers qualifiés qui travaillaient à domicile sur des métiers à tisser manuels appelés "métiers à bras". Ces métiers à tisser permettaient de produire des étoffes de soie de haute qualité, mais leur utilisation nécessitait une grande dextérité et une force physique importante. Les Canuts étaient donc des ouvriers hautement spécialisés et leur travail était très apprécié.

Cependant, la vie des Canuts n'était pas facile. Ils travaillaient de longues heures dans des conditions difficiles, souvent sans protection sociale ni assurance maladie. De plus, leur salaire était très faible et ne leur permettait pas de subvenir aux besoins de leur famille. En 1831, les Canuts ont organisé une grève massive qui a duré plus de deux mois. Cette grève a abouti à la reconnaissance de leurs droits et à l'amélioration de leurs conditions de travail.

Les Canuts étaient également connus pour leur culture et leur esprit de communauté. Ils avaient leur propre langue, le "lyonnais", qui était une forme de francoprovençal, une langue régionale parlée dans la région lyonnaise. Les Canuts ont également développé un mode de vie communautaire, vivant souvent dans des immeubles à plusieurs étages appelés "cours" où ils partageaient une cour intérieure commune.

La communauté des Canuts a joué un rôle important dans l'histoire sociale et politique de la ville de Lyon. Ils ont été à l'avant-garde des luttes ouvrières et ont inspiré de nombreux mouvements sociaux en France et dans le monde. Les Canuts ont également contribué à la richesse culturelle de Lyon en développant leur propre artisanat, leur propre langue et leur propre mode de vie.

Aujourd'hui, les Canuts de Lyon ont laissé leur empreinte sur la ville. Les cours des Canuts, les immeubles caractéristiques de la communauté, sont devenus des lieux touristiques populaires. Les musées de la soie de Lyon présentent des expositions sur l'histoire de l'industrie de la soie et de la communauté des Canuts. Enfin, le souvenir de cette communauté ouvrière reste vivace dans l'imaginaire collectif de la ville de Lyon, qui perpétue la mémoire de ces hommes et femmes qui ont contribué à l'histoire sociale et culturelle de la ville.

Le chant des Canuts par Aristide Bruant :

Pour chanter Veni Creator

Il faut avoir chasuble d'or.

Pour chanter Veni Creator

Il faut avoir chasuble d'or.

Nous en tissons pour vous, grands de l'Église,

Et nous, pauvres canuts, n'avons pas de chemise.



C'est nous les canuts,

Nous sommes tout nus.



Pour gouverner il faut avoir

Manteaux et rubans en sautoir.

Pour gouverner il faut avoir

Manteaux et rubans en sautoir.

Nous en tissons pour vous, grands de la terre,

Et nous, pauvres canuts, sans drap on nous enterre.



C'est nous les canuts,

Nous allons tout nus6.



Mais notre règne arrivera

Quand votre règne finira

Mais notre règne arrivera

Quand votre règne finira :

Nous tisserons le linceul du vieux monde

Car on entend déjà la tempête qui gronde.



C'est nous les canuts,

Nous sommes tout nus.