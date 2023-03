Rhône : un appel à témoins lancé pour retrouver Carla, 15 ans

Le jeune fille a disparu depuis dimanche, à Genay.

Clara, 15 ans, n'a plus donné de nouvelle depuis dimanche. La Gendarmerie de Neuville-sur-Saône recherche la jeune fille qui a fugué de son domicile à Genay, vers 14 heures.

Partie sans téléphone portable, ses parents n'ont plus de nouvelles depuis. Sa disparition est considérée comme inquiétante par les forces de l'ordre.

La jeune fille mesure 1m56, cheveux bruns, yeux marrons et a un piercing à la narine droite. Au moment de sa disparition, elle portait un jean bleu, des chaussures montantes noires type rangers, un débardeur noir, un gilet noir et vert, et un sac à main noir avec une hanse en bois.

Si vous avez des informations, veuillez contacter le 17 ou composer 04 78 91 30 45.