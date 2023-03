Shakira épuisante avec Gérard Piqué ? Il est très inquiet pour leurs fils Milan et Sasha

Traîné dans la boue depuis sa rupture ultra-médiatisée avec Shakira, Gérard Piqué a accepté de faire de rares confidences à propos de leur divorce. Visé par le titre "BZRP Music Sessions #53" de son ex-femme - dans lequel elle évoque sa trahison et son infidélité avec Clara Chia - le footballeur s'est montré très inquiet pour l'avenir de leurs fils Milan et Sasha.

Dépeint comme le pire des traîtres par son ex-épouse, le sportif a déclaré que toutes ces allégations ne le touchaient absolument pas. Pas du tout sensible aux propos souvent diffamatoires de la chanteuse, le footballeur de 36 ans - qui a récemment officialisé sa relation avec sa nouvelle compagne sur Instagram - a indiqué qu'il ne chercherait d'ailleurs pas à se justifier face aux médias et que ses vrais amis connaissent la vérité sur cette affaire.

"Le problème, c'est la façon dont les gens perçoivent les choses ou la façon dont la presse les présente. Je continue à faire ce que je veux. Je veux être fidèle à moi-même. Je ne vais pas gaspiller de l'argent pour nettoyer mon image. Les personnes que j'aime et dont je me préoccupe sont celles qui me connaissent. Les autres, je m'en fiche (...) Je consacre mon énergie aux personnes qui me sont les plus proches et je leur donne ce que j'ai. Je suis très heureux. Il y a eu des changements dans ma vie et j'ai su préserver ce bonheur."