Les bons plans du week-end à Lyon (25 et 26 mars)

Découvrez notre sélections de bons blans pour ce week-end !

Le Salon du Randonneur !

Direction le Centre de Congrès de Lyon pour le Salon du Randonneur. Il faut savoir que la randonnée reste la première activité pratiquée par les Français en vacances. Ce sera donc l’occasion d’en savoir plus sur la marque nordique, les randonnées équestres ou encore les circuits gastronomiques. Il y en aura pour tous les goûts et touts les budgets. Cette 15ème édition du Salon du Randonneur débute ce vendredi et se terminera dimanche. Toutes les informations pratiques sont à retrouver ici



Joyeux anniversaire le Lyon Urban Trail !

15 ans ça se fête ! Le Lyon Urban Trail est de retour pour le plus grand bonheur des coureurs qui trouveront forcément leur bonheur parmi les différents parcours proposés (8km, 14km, 25km, 37 km sans oublier le 12km rando). Les départs seront donnés de la place Saint-Jean et emmèneront les participants sur les deux collines de Lyon. Plus d’informations sur l’évènement ici



L’AuRA Rugby Tour de passage sur la place Bellecour !

Vous pensez tout savoir sur le rugby ? Rendez-vous ce vendredi et ce samedi sur la place Bellecour à l’occasion de la 4ème étape de l’AuRA Rugby Tour 2023 de la Ligue Auvergne-Rhône-Alpes de Rugby. L’occasion de venir découvrir le rugby et toutes ses déclinaisons de pratiques comme le rugby à 5, le rugby fauteuil, le rugby santé sans oublier le rugby féminin… Et ce à quelques mois de la Coupe du Monde 2023 dont Lyon sera une ville hôte. Toutes les informations sont à retrouver ici



Ça roule !

C’est le nouveau rendez-vous des passionnés du vélo et des mobilités douces. Les Puces du Canal accueillent ce dimanche Ça roule ! qui n’est autre qu’un salon de la mobilité douce. Au programme : des ventes de vélos vintage et d’occasion, des ateliers de réparation, des stands de professionnels, des objets et de la décoration vintage sans oublier des animations. L’entrée est libre pour les visiteurs. Plus d’informations sur l’évènement ici



La fête du printemps à la SPV !

Les beaux jours sont officiellement de retour. A cette occasion, la Société Protectrice des Végétaux organise la troisième édition de sa fête du printemps avec la présence d’une dizaine d’exposants qui viendront présenter leur activité en rapport avec la nature. Des ateliers et des animations sont également au programme samedi et dimanche. Plus d’informations ici