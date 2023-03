Plus de 500 000 colis livrés par vélos-cargos dans la Métropole de Lyon en moins d’un an

En avril 2022, le dispositif Colis’Activ a été lancé dans toute la métropole et le cap du demi-million a été franchi au début du mois de mars.

Ce dispositif permet de développer la filière cyclo-logistique et d’inciter à l’abandon des camions et camionnettes pour les livraisons courtes. Alors que la Métropole se félicite des 500 000 colis livrés, ce sont aussi 550 000 kilomètres en véhicules motorisés qui ont été économisés et une cinquantaine d’emplois qui ont été créés dans la logistique, la livraison ou l’entretien des vélos-cargos.

Le programme Colis’Activ est pour l’instant dédié aux colis non alimentaires "pour éviter un effet d’aubaine en faveur des livraisons de repas à domicile", explique la Métropole dans un communiqué de presse ce vendredi. Toutefois, les écologistes ont ouvert le dispositif local à la distribution de colis alimentaires en faveur des personnes morales, des restaurants ou des commerces. Au sein du programme, la Métropole de Lyon participe financièrement au développement pour un montant de 450 000 euros.