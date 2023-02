Séisme en Turquie et en Syrie : des pompiers lyonnais bientôt sur place

Un vol spécial de la compagnie Turkish Airlines va décoller ce mercredi soir de l’aéroport de Lyon Saint-Exupéry en direction d'Antalya, puis Adana pour enfin rejoindre l'épicentre du séisme dans la ville d'Hatay.

Sept sapeurs-pompiers du SDMIS, ainsi qu’un chien renifleur, seront à bord pour le début d'une mission d’aide humanitaire après le séisme meurtrier de lundi matin dans le pays, et qui a également touché la Syrie voisine. Les secouristes vont mener à bien les deux objectifs de cette mission qui devrait durer une dizaine de jours : rechercher des personnes encore vivantes dans les décombres et tenter de soigner le plus de blessés. Le dernier bilan publié ce mercredi matin faisait état de plus de de 10 000 morts.

Le CASC-APPUI, branche humanitaire des sapeurs-pompiers de Lyon et du Rhône, compte se rendre au plus près des zones sinistrées avec cette équipe réduite qui devrait se déplacer en 4x4 à travers le pays en ruines. Du matériel est aussi prévu comme des caméras thermiques, des appareils d’écoutes par ondes ou encore des équipements de protection type ARVA.

En mars, une mission du CASC-APPUI du Rhône avait déjà été envoyée en Ukraine pour aider les réfugiés du conflit. Parmi les nombreuses missions de l'ONG, on se souvient aussi de celle en Haïti en 2010. Les Lyonnais avaient alors pris en charge environ 700 personnes et procédé à deux accouchements.