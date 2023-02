Finale de l'Open 6e Sens à Lyon : pas de victoire pour Caroline Garcia

La finale avait lieu ce dimanche à Lyon.

La tenniswoman lyonnaise a créé la surprise ce dimanche après-midi en s’inclinant en finale de l’Open 6e Sens Métropole de Lyon face à la jeune américaine Alycia Parks, 79e joueuse mondiale.

Deux sets

La joueuse de 22 ans est venue à bout de Caroline Garcia en seulement deux sets (7-6, 7-5), au Palais des Sports de Gerland.

La numéro une française a tenu à féliciter son adversaire, et à rappelé son "immense fierté de jouer dans la ville où je suis née. Je remercie ma famille et mes amis qui sont venus me soutenir toute la semaine. Le tennis est un sport difficile parce qu’on voyage partout dans le monde. Ça représente beaucoup de jouer devant eux".