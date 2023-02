Les bons plans du week-end à Lyon (4 et 5 février)

Découvrez notre sélection de bons plans pour ce week-end !

Vide atelier à L’Atelier des Nouveaux Designs !

C’est le moment de venir chiner des matériaux à revaloriser ! Rendez-vous ce samedi dans le 2e arrondissement (49 rue Smith) à L’Atelier des Nouveaux Designs pour un vide atelier de 10h30 à 17h. A saisir à prix libre des tissus, de la mercerie, du bois, des verres et d’autres matériaux. Plus d’informations sur l’évènement ici





Festival Yggdrasil !

Il est de retour : le Festival des Mondes de l’Imaginaire. Direction Eurexpo ce week-end où le voyage sera au rendez-vous avec huit mondes à découvrir allant de la magie à l’espace infini en passant par un futur positif ou encore les tréfons du Nautilus. Le rêve sera au rendez-vous samedi comme dimanche avec de nombreuses animations au programme et des expériences culinaires. Il y en aura pour tous les goûts, pour les plus petits comme les plus grands. Les informations pratiques sont à retrouver ici





Pop-up store Suzanne en Ville !

C’est le premier évènement de l’année 2023 de la friperie. Suzanne est de retour depuis jeudi dans un pop-up store à découvrir tout près de la place des Jacobins au 23 rue port du temple. Ça se passe jusqu’à dimanche avec de la mode de seconde main, de l’upcycling, des bijoux, des plantes, des accessoires zéro déchets, une expo photo… Toutes les informations sur l’évènement ici





Lyon Tattoo Convention !

L’univers du tatouage s’invite ce week-end au Double Mixte. L’occasion de venir découvrir certains des meilleurs tatoueurs de France et du monde. Des concerts et des shows sont également au programme de ces deux jours de salon. Plus d’informations sur l’évènement ici





Lyon Crêpes Festival !

On mange des crêpes ce week-end ! La Chandeleur est passée mais on continue de se régaler du côté de Heat avec la cinquième édition du Lyon Crêpes Festival ! Deux jours pour se régaler et découvrir de nombreuses recettes : des traditionnelles crêpes bretonnes à des recettes de galettes du monde entier. Entrée libre samedi et dimanche. Toutes les informations pratiques ici





Un marché gratuit à La Commune !

Direction ce dimanche le 7e arrondissement pour une grafitéria ! C’est en fait un marché gratuit qui sera à découvrir de 12h à 17h30 à La Commune (3 rue Pré-Gaudry). Objectif de l’évènement : donner une seconde vie aux différents objets dont vous ne vous servez plus et qui pourraient plaire à d’autres comme de la vaisselle, des bijoux ou encore des livres. Les dons doivent être déposés de 12h à 16h30 uniquement sur place ce dimanche. Pour en savoir plus c’est ici