Les bons plans du week-end à Lyon (28 et 29 janvier)

Découvrez notre sélections de bons plans pour ce week-end !

Nouvel An chinois à la Guillotière !

L’année 2023 sera placée sous le signe du Lapin d’eau ! Lyon va célébrer ce dimanche le Nouvel An chinois avec des festivités du côté du quartier de la Guillotière. Rendez-vous à partir de 14h30 dans le quartier asiatique (rue Passet) pour la traditionnelle danse des lions. D’autres animations seront au programme. Tout le détail est à retrouver ici



Traversée de Lyon à la nage avec palmes !

Il s’agit de la 42e édition de l’évènement ! Les courageux nageurs prendront le départ de cette course de nage avec palmes ce dimanche de la Cité Internationale direction le pont Raymond Barre soit 8 kilomètres ! Ce sont près de 400 nageurs qui sont attendus dans les eaux du Rhône. Plus d’informations ici



Vide dressing : Pimp & Chine tes fripes !

Direction Away Hostel dans le 1er où la Friperie Nomade et Les Gambelles se donnent rendez-vous ce week-end pour une friperie vintage et moderne de 13h à 20h. Au programme également : un dépôt vente de vêtements et accessoires de seconde main moyen et haut de gamme sans oublier des ateliers de customisations (sur réservations). Toutes les informations pratiques ici



Vide dressing Bric à Brac !

Direction le 4e arrondissement où Les Enfants du Tarmac organisent ce dimanche de 9h30 à 18h un vide dressing où vêtements, jeux, jouets, bibelots, vaisselles ou encore petit mobilier seront à saisir à prix tout doux. Toutes les informations pratiques ici





Gones Crazy à La Commune !

Les enfants seront à l’honneur ce dimanche dans le 7e arrondissement. Au programme de 14h à 16h : un atelier "Suspension flocon de neige", un stand de maquillages à paillettes et tatouages éphémères et des coloriages en bonus. Accès libre sans inscription. Plus d’informations ici