Le Danemark remporte le Bocuse d'Or à Lyon !

Le verdict est tombé ce lundi soir à Eurexpo.

Le Bocuse d’Or a été remporté par le Danemark à l’issue de deux jours d’épreuves. Brian Mark Hansen succède ainsi à Davy Tissot qui avait décroché le titre en 2021.

Ce sont en tout 24 équipes qui tentaient de décrocher le précieux sésame dans le cadre du SIRHA (le salon international de la restauration, de l’hôtellerie et de l’alimentation). Deux épreuves étaient au programme : la réalisation d’un plateau autour de la lotte et l’élaboration d’un menu "Feel the Kids" à destination des enfants avec la courge mise à l’honneur.

La France était représentée par Naïs Pirollet, la benjamine et seule femme du concours. A 25 ans, la jeune femme a fait ses preuves au sein de la Team France aux côtés de son commis Cole Millard. Elle décroche le prix du meilleur menu "Feel the Kids" et termine à la cinquième place.

Du côté du reste du palmarès, le podium est complété par la Norvège en argent et par la Hongrie en bronze.