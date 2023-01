Un piéton a été fauché par un train.

Une personne a été heurtée par un train vers 6h ce lundi, entre Saint-Fons et Feyzin. L’état de santé de l’individu n'a pas été précisé, mais les sapeurs-pompiers sont intervenus sur place.

Reprise entre Lyon Perrache et Saint-Etienne

La circulation a été suspendue entre Lyon et Vienne, mais aussi entre Lyon et Saint-Etienne. La SNCF avance une reprise progressive d'ici 8h. Le trafic a déjà pu reprendre entre Lyon Perrache et Saint-Etienne.