La France décroche l'argent à la Coupe du Monde des Traiteurs au Sirha

C'était la 8ème édition cette année.

Douze équipes étaient en lice pour décrocher le titre de Meilleur Traiteur au monde ce jeudi. Cette 8ème édition de ce concours organisé par la Confédération Nationale des Charcutiers-Traiteurs et Traiteurs s'est déroulé en marge du Sirha à Eurexpo.

Les USA deviennent Champions du monde

Les États-Unis sont arrivés en première position de ce concours, et repartent avec la Coupe du Monde des Traiteurs. L'équipe empoche 8000 euros et décroche le Trophée Or. La France quant à elle se classe deuxième et obtient le Trophée Argent, ainsi que 4000 euros.

La République Tchèque complète le podium avec le Trophée Bronze et la somme de 2000 euros.