Les filles du LOU Rugby jouent au Matmut Stadium de Gerland !

La rencontre est prévue ce samedi après-midi.

Ce sera dans le cadre d’une rencontre de championnat Elite 1 contre les voisines grenobloises. Le rendez-vous est donné à partir de 14h.

"Au-delà du match et de l’enjeu sportif, la rencontre est une véritable mise en lumière du rugby féminin. Venir au stade c’est soutenir l’engagement de ses femmes portées par la passion du rugby", peut-on lire sur le site internet du club lyonnais.

Il faut dire que les deux dernières rencontres de rugby féminin délocalisées au Matmut Stadium de Gerland avaient attiré plus de 2000 spectateurs.

Il est possible de réserver sa place de plusieurs façons possibles : les abonnés au LOU verront ce match crédité sur leur carte de la saison et les détenteurs d’un billet pour le match du vendredi soir entre le LOU et les Bulls pourront accéder à ce match féminin. La réservation gratuite peur également se faire sur le site de la billetterie.