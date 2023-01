Dejan Lovren de retour à l'OL !

L'Olympique Lyonnais a officialisé le retour au club de Dejan Lovren, qui signe jusqu'en juin 2025.

Proposé par Bruno Cheyrou à Laurent Blanc, il va apporter son expérience et sa hargne à la défense centrale lyonnaise.

Dejan Lovren, qui a évolué à Lyon entre 2010 et 2013, était joueur et même capitaine du Zénith Saint-Pétersbourg depuis deux ans et demi. Auparavant, il avait fait quelques bonnes saisons à Southampton et à Liverpool. Enfin, il vient de réaliser une belle Coupe du Monde au Qatar avec la Croatie.

L'OL ne précise pas le montant de la transaction mais qui ne doit pas être très élevé, puisque Lovren arrivait en fin de contrat en Russie.

"Je suis très heureux de revenir à l’Olympique Lyonnais. C’est le club qui m’a ouvert les portes du football international, je ne l’oublierai jamais. J’ai beaucoup de souvenirs ici, beaucoup de liens aussi, notamment avec le Président Jean Michel Aulas qui m’a toujours soutenu. Je suis parti de Lyon en 2013 avec des regrets car j’avais le sentiment de ne pas avoir tout montré. Je veux prouver à tout le monde quel joueur je suis réellement", a indiqué le joueur de 33 ans dans le communiqué du club.

Dejan Lovren pourrait bien prétendre à une place de titulaire ce samedi en Coupe de France avec la réception de Metz (Ligue 2).