Lyon : le métro B à l’arrêt en soirée les lundis et mardis du mois de janvier 

Le métro B sera de nouveau à l’arrêt pour le premier mois de l’année.

L'objectif est de poursuivre les travaux nécessaires à l’extension de la ligne jusqu’à Saint-Genis-Laval Hôpital Lyon Sud.

Ainsi, la ligne sera à l’arrêt les lundis et mardis de janvier en soirée. Le dernier départ depuis Charpennes Charles Hernu se fera à 21h15, et à 21h25 depuis Gare d’Oullins.

Des bus relais seront mis à disposition des voyageurs et desserviront les stations entre Charpennes Charles Hernu et Gare d’Oullins toutes les 10 minutes. Le premier départ depuis la station Charpennes Charles Hernu aura lieu à 21h18 et le dernier à 0h18. Depuis Gare d’Oullins, le premier aura lieu à 21h32 et le dernier à 0h12.