Un épisode de neige et verglas dans la région ce vendredi

Prudence dans vos déplacements.

La Haute-Savoie et l'Ain sont placés en vigilance orange neige et verglas par Météo France ce vendredi matin, qui annonce des chutes de neige significatives en début de journée ce vendredi sur l'ouest de la Haute-Savoie et localement l'est de l'Ain.

Le risque de précipitations verglaçantes va se poursuivre jusqu'en matinée de vendredi. Il n'est pas généralisé et ne devrait concerner que quelques vallées froides. Les intensités et cumuls de neige restant à tomber sont relativement incertains, mais les chutes de neige les plus fortes cessent en cours de matinée.

Vigilance jaune pour le Rhône

Une vingtaine de départements de France est placée en vigilance jaune. Le Rhône en fait partie, la vigilance devrait être levée vers midi ce vendredi.