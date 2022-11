 Il est désormais interdit de fumer autour des crèches et écoles à Lyon !

L’arrêté est déjà entré en vigueur.

Créer une nouvelle norme sociale et supprimer l’image positive que le tabac a auprès des enfants. C’est l’objectif de cet arrêté qui créé des espaces "sans tabac" aux heures d’ouvertures des crèches et des écoles lyonnaises.

Céline De Laurens, adjointe au maire de Lyon déléguée à la Santé, était présente devant une école du 3ème arrondissement de Lyon ce lundi, pour présenter dans les grandes lignes de l’arrêté municipal. Les motivations qui ont poussé la majorité écologiste à prendre cette décision sont diverses mais concernent évidemment la place et l’image du tabac à Lyon.

L’ajointe rappelle que c’est en moyenne à 13 ans que les adolescents fument leur première cigarette. "D’autant plus que 26% des jeunes de moins de 25 ans fument en Auvergne-Rhône-Alpes, c’est plus que la moyenne nationale" explique-t-elle.

"Plus les enfants sont exposés jeunes au tabac, plus les risques qu’ils commencent à fumer jeune est grand. Et le tabac, c’est 75 000 morts chaque année" continue l’élue écologiste. Elle estime que "les villes ont leur rôle à jouer" pour diminuer la place du tabac dans l’espace public. C’est avec ces données en tête que la mairie lyonnaise souhaite, avec cet arrêté, inciter à l’exemplarité des parents lyonnais. "Car les enfants fonctionnement surtout par mimétisme".

Au total, ce sont 150 crèches et 200 groupes scolaires qui sont concernés par cet arrêté municipal à Lyon. Alors qu’il n’y avait que 103 espaces "sans tabac" dans le Rhône, suite à cette décision, ce chiffre est désormais triplé.