Une reprise est annoncée à 9h.

La ligne T5 ne circule plus normalement depuis 6h30 ce matin, à cause d'une panne de signalisation. Les stations Les Alizés à Eurexpo ne sont plus desservies dans les deux sens de circulation.

Des bus relais

Des bus relais sont mis en place ce lundi matin, pour desservir les stations de Hôtel de Ville Bron à Eurexpo. TCL avance une reprise de la circulation normale à 9h.