Jet de fumigène dans une classe près de Lyon : des enseignants exercent leur droit de retrait

Une cinquantaine d’enseignants du lycée Doisneau à Vaulx-en-Velin ont exercé leur droit de retrait ce mardi matin.

Ils estiment que les "conditions de sécurité n’étaient plus réunies". Ce lundi, un fumigène a été allumé à l’entrée d’une salle de classe déclenchant l’alarme incendie et l’évacuation de l’ensemble de l’établissement. Une enseignante a été hospitalisée et a reçu dix jours d’ITT.

Le Rectorat de Lyon refuse de reconnaitre la légitimité du droit de retrait. Les enseignants, qui dénoncent également un manque de moyens, sont par conséquent considérés comme grévistes.

A noter que le Rectorat a proposé au personnel de l'établissement un rendez-vous ce mercredi à 19h.