Le premier Mondial de la Praline débute ce jeudi dans la Métropole de Lyon !

Le rendez-vous est donné jusqu’à dimanche au CFA de Gastronomie au sein du château de Lacroix-Laval à Marcy-L’Etoile.

Parmi les temps forts de ce nouvel évènement : des concours autour bien sûr de la praline rose avec la réalisation de la meilleure brioche à la praline, la meilleure tarte à la praline et la meilleure création culinaire originale à la praline.

Les 30 finalistes (10 par catégorie) seront présents ce jeudi après-midi sur place afin de mettre en place leur réalisation. La dégustation et la notation par le jury se fera dans la foulée sans la présence des candidats afin de respecter l’anonymat avant la délibération finale. La soirée Rose, dans les salons du Château, révèlera le nom des gagnants à partir de 21h30.

D’autres animations sont au programme, notamment le Petit Marché Rose qui réunira une quarantaine d’exposants parmi lesquels des boulangers, des pâtissiers, des confiseurs qui mettront la praline à l’honneur.

Une exposition sur l’histoire de la praline, son origine et son évolution sera également proposée aux visiteurs tout comme des cours de pâtisserie et de confiserie.

L’association "Courir pour Elles" lancera de son côté le Label "Savourez pour Elles" dans le cadre d’Octobre Rose et de la sensibilisation au dépistage du cancer du sein.

Le Mondial de la Praline est un évènement gratuit et ouvert à tous mais sur réservation.

Toutes les informations sur l’évènement ici