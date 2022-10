Lyon - Une grande dégustation de bière organisée dans le 7ème arrondissement

Le PROTO-TASTING fait son grand retour et vous donne le pouvoir

Connue pour mettre à contribution sa clientèle afin de lui proposer le meilleur, la brasserie lyonnaise HUBSTER lance un nouveau PROTO-TASTING, à savoir une dégustation de bière à l'issue de laquelle vous pourrez voter pour élire la nouvelle bière qui sera commercialisée par la brasserie.

La dégustation se déroulera ce mercredi 26 octobre au coeur du 7ème arrondissement à La Commune où vous pourrez également savourer des spécialités de la street-food et profiter d'un DJ Set fun et festif. En plus d'une soirée mémorable, l'évènement vous propose également l'opportunité de remporter votre poids en bière en vous inscrivant via un QR Code.

