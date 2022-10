La championne du monde de l'œuf en meurette a été formée à Lyon !

La cheffe Joy-Astrid Blanchard, formée par l'Institut Paul Bocuse, est devenue ce dimanche la championne du monde de l’œuf en meurette.

En compétition avec douze autres chefs, Joy-Astrid Blanchard, cheffe du restaurant "Chez Camille" à Arnay-le-Duc, avait une heure pour réaliser le meilleur œuf meurette possible. C’est dans les salons du château du Clos de Vougeot, en Côte-d’Or que s’est déroulée l’épreuve. Le coup d’envoi a été donné à 13h30.

Pour obtenir ce titre de champion du monde, il fallait respecter six critères : aspect visuel et dressage, qualité olfactive, qualité de la sauce, cuisson de l’œuf, qualité du croûton, harmonie et équilibre du plat. Les onze membres du jury, présidé par Davy Tissot, Bocuse d’or 2019 et Meilleur ouvrier de France, ont ainsi dégusté les treize œufs avec attention. Ils ont ensuite attribué entre un et cinq points pour chaque critère.

Le prix du meilleur œuf est ainsi revenu à Joy-Astrid Blanchard tandis que le prix de la créativité a été attribué au picard Jean-Bruno Gosse.