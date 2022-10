Lyon : le Marché de la Mode Vintage fait son retour ce week-end

C'est un évènement incontournable du paysage lyonnais.

Le Marché de la Mode Vintage pose ses valises à la Sucrière, au coeur du quartier dynamique Confluence, le temps d'un week-end ce samedi 8 et dimanche 9 octobre.

Avec plus de 200 exposants proposant des articles de mode, de décoration, bijoux et accessoires vintages, le marché vous propose de consommer différemment et d'adopter un mode de shopping plus responsable en optant pour la seconde main.

Entre DJ'sets, danse, tattoo corner, défilés, food court ou encore bar à jus, tous les éléments sont réunis pour passer un incroyable moment.

Prévente 5€ jusqu'au 7 octobre minuit sur : www.marchemodevintage.com

4€ pour les 12-25 ans - 6€ sur place - Gratuit pour les moins de 12 ans