Le Groupama Stadium accueillera Depeche Mode cet été.

Le groupe britannique se produira dans l'enceinte de l'OL le 4 juillet 2023.

Annonce ce mardi midi du groupe lors de la présentation de son nouvel album, le 15e, dont la sortie est prévue au printemps.

Le Memento Mori Tour passera également par Lille et Paris. Les fans pourront se délecter des nombreux tubes, notamment Just can't get enough, Master and Servant ou encore Enjoy the silence.

Les places seront mises en vente dès le mardi 11 octobre à 10h. Une prévente aura lieu la veille.