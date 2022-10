Le LOU surclassé par Clermont lors du derby (43-20)

Samedi en fin d'après-midi, les Rouge et Noir avaient la mine déconfite.

L'air de Clermont-Ferrand ne leur a pas réussi. Le derby tourne souvent en faveur des Auvergnats. Et cette nouvelle confrontation n’a pas dérogé à la règle.

L’ASM a mis 15 minutes à inscrire son premier essai. Une fois la machine en route, rien ne pouvait l’arrêter. C’est un total de six essais que Clermont a réalisé, contre trois côté lyonnais. Couilloud, Botha et Tuisova n’ont pu que sauver l’honneur.

Score final : 43-20.

Cette défaite fait mal. Léo Berdeu, mauvais au pied aujourd'hui, a été lucide au moment de répondre au micro de Canal+ : "C'est triste à dire mais on a été catastrophiques aujourd'hui. C'est un derby, on en prend 40. Ce n'est pas possible, on prend trop d'essais. On doit vite relever la tête. A l'extérieur, on passe pour des peintres".

Le week-end prochain, le LOU recevra Bordeaux à Gerland.