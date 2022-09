La Vogue des Marrons fait son grand retour à Croix-Rousse

Un évènement incontournable du quartier de la Croix-Rousse !

C'est un évènement incontournable du paysage lyonnais marquant officiellement le retour de l'automne qui s'invite dans le 4ème arrondissement ce samedi 1er octobre : la Vogue des Marrons.

Les festivités se tiendront à compter du 1er octobre et pendant 6 semaines où chacun pourra retourner en enfance grâce aux manèges à sensations, manoir hanté, sucreries, peluches, auto-tamponneuses et bien d'autres moments de convivialité et de divertissement à partager entre amis, en amoureux ou encore en famille. La vogue pliera ensuite bagage que le 13 novembre prochain.

Toutes les informations sont à retrouver ici.