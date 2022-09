Que faire ce week-end du 30 septembre - 2 octobre ?

Radio Espace vous dévoile ses bons plans.

Ouverture de la Vogue des Marrons



Véritable rendez-vous incontournable, La Vogue des Marrons est de retour ce samedi 1er octobre.

La fête foraine traditionnelle lyonnaise et grand rendez-vous croix-roussien prendra place jusqu'au 3 novembre !

Véritable institution qui annonce les premiers marrons c'est l'événement qui nous fait indéniablement retomber en enfance.

Au programme, manèges enfantins, manèges à sensations, train fantôme, peluches, autos-tamponneuses, barbes à papa, marrons churros, pommes d'amour, pêche aux canards.



Run In Lyon

Avis à tous les sportifs !

Rendez-vous ce dimanche 2 octobre pour une nouvelle édition du Run In Lyon by Harmonie Mutuelle.

C’est l’occasion de découvrir ou de redécouvrir un tout autre aspect de la ville, de l’emblématique Stade de Gerland à la magnifique place Bellecour, en passant par les petites allées pavées qui parcourent la métropole sous la garde de Notre-Dame de Fourvière.

Visite de la Presqu'île au XIXe



Faites un bond dans le passé et redécouvrez la Presqu'île sous les fastes du Second Empire!

Admirez et décryptez les façades des immeubles dits « haussmanniens », empruntez les axes principaux construits lors des grands travaux de rénovation. Au cours de cette promenade vous découvrirez des lieux et bâtiments typiques du milieu du XIXe siècle comme la Rue Impériale et rue de l’Impératrice ou encore le Palais de la Bourse sans oublier un théâtre de 1880!

Rendez-vous ce vendredi 30 septembre à 17h30.

Retrouvez les billets en ligne ici.

Bouger pour ELLES - Octobre rose 2022

L'événement caritatif Bouger POUR ELLES, organisé dans le cadre d’Octobre Rose, campagne internationale de sensibilisation au dépistage du cancer du sein fait son retour à partir de samedi 1er octobre et jusqu'au 31 octobre.

Ce parcours marche-rando de 6 km, unique et libre, est à effectuer, connecté avec son smartphone. Ce format hybride permet à toutes et à tous de réaliser votre parcours comme le souhaitez, n'importe où. À Lyon, vous pouvez l’effectuer le long des Berges du Rhône, entre le Parc de Gerland et le Parc de la Tête d’Or.

Plus d'informations, rendez-vous ici.

Week-end Clubbing au Docks 40



Place à la fête !

Vendredi 23 et samedi 24 septembre, le Docks 40 organise deux soirées clubbing.

Pour l'occasion, SONIC prendra possession des platines du club !